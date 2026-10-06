أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
9
o
الجنوب
21
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
24
o
البقاع
9
o
الجنوب
21
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السعودية تعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون كان يستهدف جنوب غرب البلاد
أخبار دولية
2026-10-06 | 12:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
السعودية تعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون كان يستهدف جنوب غرب البلاد
أعلن التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن الثلاثاء، اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران، كان يستهدف جنوب غرب المملكة.
وأفاد المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في منشور على منصة إكس "اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط"، وهي مدينة في جنوب السعودية تضم قاعدة جوية.
أخبار دولية
اعتراض
صاروخ
أطلقه
الحوثيون
يستهدف
البلاد
التالي
إسرائيل تحوّل ذكرى 7 أكتوبر إلى ساحة للمنافسة الانتخابية وتُصعّد ضد جبهات لبنان وسوريا وغزة
ترامب يحمّل الإسلام والهجرة مسؤولية الاحتجاجات الطلابية في فرنسا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:40
التحالف بقيادة السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في اليمن باتجاه خميس مشيط
آخر الأخبار
11:40
التحالف بقيادة السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في اليمن باتجاه خميس مشيط
0
آخر الأخبار
2026-10-01
التحالف بقيادة السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون صوب خميس مشيط
آخر الأخبار
2026-10-01
التحالف بقيادة السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون صوب خميس مشيط
0
أخبار دولية
2026-10-01
التحالف بقيادة السعودية: اعتراض صاروخين و4 مسيرات أطلقها الحوثيون
أخبار دولية
2026-10-01
التحالف بقيادة السعودية: اعتراض صاروخين و4 مسيرات أطلقها الحوثيون
0
آخر الأخبار
2026-09-26
التحالف بقيادة السعودية يقول إنه اعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط
آخر الأخبار
2026-09-26
التحالف بقيادة السعودية يقول إنه اعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:49
تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عن هجوم
أخبار دولية
15:49
تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عن هجوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
احتجاجات فرنسا تتسع... أكبر يوم تعبئة والحكومة تتهم اليسار بتأجيج الفوضى
تقارير نشرة الاخبار
13:31
احتجاجات فرنسا تتسع... أكبر يوم تعبئة والحكومة تتهم اليسار بتأجيج الفوضى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
فجر اليمن في يومها الثاني: تحرّك إقليمي في الرياض وتصعيد حوثي يستهدف السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
فجر اليمن في يومها الثاني: تحرّك إقليمي في الرياض وتصعيد حوثي يستهدف السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إسرائيل تحوّل ذكرى 7 أكتوبر إلى ساحة للمنافسة الانتخابية وتُصعّد ضد جبهات لبنان وسوريا وغزة
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إسرائيل تحوّل ذكرى 7 أكتوبر إلى ساحة للمنافسة الانتخابية وتُصعّد ضد جبهات لبنان وسوريا وغزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-09-22
قد تكون طريقتكم لتنظيف النظارات خاطئة... إليكم حلول عملية لحمايتها
صحة وتغذية
2026-09-22
قد تكون طريقتكم لتنظيف النظارات خاطئة... إليكم حلول عملية لحمايتها
0
رياضة
2026-07-01
فريق جازو للسباقات يحتفي بإنجازٍ مزدوج على منصة التتويج في رالي أكروبوليس اليونان (صور)
رياضة
2026-07-01
فريق جازو للسباقات يحتفي بإنجازٍ مزدوج على منصة التتويج في رالي أكروبوليس اليونان (صور)
0
أخبار لبنان
2026-06-27
الهيئات الاقتصادية تطالب الحكومة بسحب الرسوم "البيئية"
أخبار لبنان
2026-06-27
الهيئات الاقتصادية تطالب الحكومة بسحب الرسوم "البيئية"
0
آخر الأخبار
2026-03-20
وزارة الدفاع الإماراتية: تعاملنا مع 338 صاروخا باليستيا و15 صاروخا جوالا و1740 مسيرة منذ بدء اعتداءات إيران
آخر الأخبار
2026-03-20
وزارة الدفاع الإماراتية: تعاملنا مع 338 صاروخا باليستيا و15 صاروخا جوالا و1740 مسيرة منذ بدء اعتداءات إيران
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جمعية بيروت ماراثون تطلق سباق سينييس ماراثون بيروت تحت شعار بيروت في كل خطوة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جمعية بيروت ماراثون تطلق سباق سينييس ماراثون بيروت تحت شعار بيروت في كل خطوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
احتجاجات فرنسا تتسع... أكبر يوم تعبئة والحكومة تتهم اليسار بتأجيج الفوضى
تقارير نشرة الاخبار
13:31
احتجاجات فرنسا تتسع... أكبر يوم تعبئة والحكومة تتهم اليسار بتأجيج الفوضى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
فجر اليمن في يومها الثاني: تحرّك إقليمي في الرياض وتصعيد حوثي يستهدف السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
فجر اليمن في يومها الثاني: تحرّك إقليمي في الرياض وتصعيد حوثي يستهدف السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إسرائيل تحوّل ذكرى 7 أكتوبر إلى ساحة للمنافسة الانتخابية وتُصعّد ضد جبهات لبنان وسوريا وغزة
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إسرائيل تحوّل ذكرى 7 أكتوبر إلى ساحة للمنافسة الانتخابية وتُصعّد ضد جبهات لبنان وسوريا وغزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
وزير المال يلاحق كبار المكلفين... والحصيلة ٣٦ مليون دولار والحبل عالجرار
تقارير نشرة الاخبار
13:11
وزير المال يلاحق كبار المكلفين... والحصيلة ٣٦ مليون دولار والحبل عالجرار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
لبنان يدخل نادي مرافئ IMEC من بوابتي بيروت وطرابلس
تقارير نشرة الاخبار
13:10
لبنان يدخل نادي مرافئ IMEC من بوابتي بيروت وطرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
وزير الطاقة يصعّد بالاعتكاف.. والحكومة تتمسّك بضريبة البنزين
تقارير نشرة الاخبار
13:08
وزير الطاقة يصعّد بالاعتكاف.. والحكومة تتمسّك بضريبة البنزين
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 6-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 6-10-2026
0
عالم الطبخ
11:06
قرمشة ساحرة بين الحموضة والحلاوة: دجاج البرتقال المقرمش مع الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
11:06
قرمشة ساحرة بين الحموضة والحلاوة: دجاج البرتقال المقرمش مع الشيف فادي زغيب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:09
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:09
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
حال الطقس
02:42
طقس رطب واحتمال خفيف لبعض الأمطار
حال الطقس
02:42
طقس رطب واحتمال خفيف لبعض الأمطار
3
أخبار دولية
00:14
البنتاغون: ترامب يوافق على إعدام مطلق النار في قاعدة عسكرية أميركية عام 2009 رميا بالرصاص
أخبار دولية
00:14
البنتاغون: ترامب يوافق على إعدام مطلق النار في قاعدة عسكرية أميركية عام 2009 رميا بالرصاص
4
اقتصاد
01:32
مصرف لبنان يعيّن نسيب غبريل كبير الاقتصاديين لديه
اقتصاد
01:32
مصرف لبنان يعيّن نسيب غبريل كبير الاقتصاديين لديه
5
اسرار
23:43
أسرار الصحف 6-10-2026
اسرار
23:43
أسرار الصحف 6-10-2026
6
أخبار لبنان
03:56
إدّعاء جزائي في حقّ مزوّرة مستندات تعود للضمان الاجتماعي
أخبار لبنان
03:56
إدّعاء جزائي في حقّ مزوّرة مستندات تعود للضمان الاجتماعي
7
أخبار لبنان
06:54
لقاء بين المنسق الأممي الخاص بشؤون لبنان وعراقجي
أخبار لبنان
06:54
لقاء بين المنسق الأممي الخاص بشؤون لبنان وعراقجي
8
أمن وقضاء
03:58
إحباط عملية تهريب سوريين بحرًا إلى قبرص... وتوقيف 10 أشخاص في العبودية
أمن وقضاء
03:58
إحباط عملية تهريب سوريين بحرًا إلى قبرص... وتوقيف 10 أشخاص في العبودية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More