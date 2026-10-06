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السعودية تعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون كان يستهدف جنوب غرب البلاد

أخبار دولية
2026-10-06 | 12:23
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السعودية تعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون كان يستهدف جنوب غرب البلاد
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السعودية تعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون كان يستهدف جنوب غرب البلاد

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن الثلاثاء، اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران، كان يستهدف جنوب غرب المملكة.

وأفاد المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في منشور على منصة إكس "اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط"، وهي مدينة في جنوب السعودية تضم قاعدة جوية.

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