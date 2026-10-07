فانس لرويترز: على إيران خفض قدرات تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب

أعلن نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس في مقابلة حصرية مع رويترز، أن على إيران أن تجري خفضا "جوهريا" لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من سبعة أشهر.



وشدد فانس في تصريحات يوم الاثنين عقب جولة انتخابية في ألاسكا، على أن أي اتفاق سيتطلب من إيران خفض قدرتها على التخصيب النووي، بدلا من تقديم تأكيدات بخفض قدراتها النووية في المستقبل.