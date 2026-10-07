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روبيو: إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز

أخبار دولية
2026-10-07 | 05:43
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روبيو: إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز
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روبيو: إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز

رأى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن إيران "فقدت السيطرة الكاملة" على مضيق هرمز، مشيرا الى أن الاقتصاد الإيراني "يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا".

وصرّح روبيو خلال زيارة لأثينا "تكاد كميات النفط المتدفقة حاليا تضاهي تلك التي كانت تُنقل قبل بدء هذا النزاع، ومن ثم، فقد فقدوا السيطرة الكاملة" على المضيق الحيوي لصادرات المحروقات من الخليج.
 

أخبار دولية

إيران

السيطرة

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