حماس تعتبر هجوم السابع من أكتوبر "يوما مجيدا"

اعتبرت حركة حماس الهجوم الدامي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل "يوما مجيدا" ومحطة تاريخية" و"عنوان ملحمة بطولية"، مؤكدة في المقابل التزامها باتفاق وقف النار الذي بدأ قبل عام.



وقالت حماس في بيان إن هجوم "طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 محطة تاريخية مشرّفة في مشروعنا النضالي المستمر، وعنوان ملحمة وطنية شامخة، والمقاومة حق مشروع حتى دحر الاحتلال وتحرير الأرض والمقدسات".



ووصف البيان يوم الهجوم بأنه "يوم مجيد (..) أسمع العالم صوت شعبنا المظلوم بعد عقود من التجاهل"، وأنه جاء "استجابة طبيعية وتتويجا لمعاناة مريرة فرضها الاحتلال عبر عقود من العدوان والحصار الخانق والقتل الممنهج وسلب الحقوق".



في المقابل، أكدت حماس مجددا التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، و"حرصها، بالتعاون مع الوسطاء، على إنجاحه".



ودعت الإدارةَ الأميركية والوسطاء المصريين والقطريين والأتراك إلى "إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته، وكذلك تطبيق خريطة الطريق التي وافقت عليها الحركة" ورفضتها إسرائيل.