إسرائيل تحيي الذكرى الثالثة لهجوم حماس قبيل الانتخابات التشريعية

بدأت إسرائيل الأربعاء إحياء الذكرى الثالثة لهجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قبيل انتخابات تخيّم عليها تداعيات ذلك اليوم الأكثر دموية في تاريخها.وفي رعيم حيث اقتحم مسلحو حماس مهرجان نوفا الموسيقي إبان ذلك الهجوم، وقف أقارب الضحايا دقيقة صمت في الساعة 06,27 (03,29 بتوقيت غرينتش)، أي في التوقيت الدقيق لبدء الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 300 في المهرجان.وإلى جانب تزامنها مع الحملة الانتخابية، تكتسب مراسم إحياء الذكرى هذا العام بعدا خاصا، إذ إنها الأولى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ العام الماضي في غزة التي دمّرتها الحرب.ومن المقرر إقامة مراسم طوال اليوم لتكريم ضحايا الهجوم.وبعد مرور ثلاث سنوات، ما زالت الدعوات مستمرة في إسرائيل لإنشاء لجنة تحقيق مستقلّة في الإخفاقات الأمنية التي أحاطت بذاك اليوم.وانضم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، الذي ينتقد رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتانياهو لعدم منع الهجوم، إلى مراسم التكريم في نوفا. وقال للصحافيين: "لقد كان فشلا ذريعا لإسرائيل، التي أُنشئت للدفاع عن اليهود في أرضنا". وأضاف: "ولكن خلال تلك الدقائق، هبّ شبّان وفتيان إسرائيليون من جميع أنحاء إسرائيل للقتال، للحماية وإنقاذ الأرواح، أرواح إخواتهم وأخواتهم، وولد جيل من الأبطال. ونحن مدينون لهذا الجيل الاستثنائي بإعادة بناء بلدنا أقوى وأفضل".وفي الساعة 06,29، قام حزب الديموقراطيين الوسطي اليساري المعارض بإطلاق موقع إلكتروني يبث برامج القنوات الإخبارية التي جرى بثها في الوقت الفعلي صباح السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.وسط صور الضحايا المزينة بالزهور، كرّمت آنا دافيتاشفيلي (53 عاما) ذكرى ابنها الأكبر شون، الذي قُتل عن عمر يناهز 25 عاما مع أصدقائه في نوفا، من خلال تشغيل آخر مقطوعة من موسيقى التكنو التي كان يرقص عليها رواد الحفل عندما بدأ الهجوم.وحضر في المكان برونو ريتايو مرشح حزب الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، الذي رأى أن حماس "شوهّت" القضية الفلسطينية بهجومها، الذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة.وتجري مراسم إحياء ذكرى السابع من تشرين الأول/أكتوبر في ظل تأهب أمني مشدد، قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية، وهي الأولى منذ الهجوم، وبعد أسبوع من محاولة اعتداء في طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" متجهة إلى تل أبيب.وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء الجيش بتشديد اليقظة، مستندا إلى معلومات استخباراتية عن هجمات محتملة لحماس على القوات الإسرائيلية.