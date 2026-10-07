عقوبات أوروبية على نحو 1600 شخص وكيان على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا



اتفقت دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء على حزمة جديدة وكبيرة من العقوبات ضد روسيا تستهدف ما يقرب من 1600 فرد وكيان على خلفية الحرب في أوكرانيا، حسبما أفاد دبلوماسيون وكالة فرانس برس.



وأوضح الدبلوماسيون أن الجهات التي ستدرج في لائحة العقوبات التي تنص على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي وحظر السفر إليه، ترتبط أساسيا بالجيش الروسي وقطاع صناعة الأسلحة. وسيعتمد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذه التدابير رسميا خلال اجتماع يُعقد الاثنين، وفق المصادر نفسها.