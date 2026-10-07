مصدران لرويترز: أول خط للغاز بمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي بقطر جاهز للبدء

ذكر مصدران مطلعان أن أول خط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في مشروع قطر للطاقة لتوسعة حقل الشمال الشرقي بقطر جاهز للبدء.



وأوضحا أن من المتوقع تدفق أول كميات من الغاز في تشرين الثاني.



ومن شأن ذلك أن يقدم لقطر سبيلا لاستعادة بعض إنتاجها المفقود بسبب هجمات شنتها إيران.



