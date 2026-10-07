فرنسا تجري "حوارا تقنيا" مع طالبان لترحيل أفغان

بدأت فرنسا محادثات مع حكومة طالبان "لتسهيل" ترحيل أفغان يقيمون بصورة غير نظامية إلى أفغانستان، وفق ما علمت وكالة فرانس برس الأربعاء من مصدر دبلوماسي وصف المسعى بأنه "خطوة ضرورية لضمان أمن الفرنسيين".وقال المصدر إنه "على غرار دول أوروبية أخرى، بدأ حوار تقني مع طالبان لتسهيل الترحيل المباشر إلى أفغانستان لأفغان يقيمون بصورة غير نظامية ويشكلون تهديدا للنظام العام".وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في 31 آب أنها سمحت بدخول ممثلين لحكومة طالبان للتعامل مع مسائل "تقنية" فقط، بهدف تسريع عمليات ترحيل مهاجرين أفغان إلى بلدهم.