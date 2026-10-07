روبيو في اليونان للتحذير من "تراجع" الحضارة الغربية

وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى أثينا حيث يجري الأربعاء "حوارا استراتيجيا" مع اليونان العضو في حلف شمال الأطلسي بشأن الأمن الإقليمي وأمن الطاقة، وفق وزارة الخارجية الأميركية.وكشفت الحربان في إيران وأوكرانيا هشاشة سلاسل إمدادات الطاقة، فيما تسعى اليونان إلى ترسيخ موقعها مركزا رئيسيا لنقل الغاز الطبيعي في جنوب شرق أوروبا.ومن المقرر أن يلتقي روبيو الذي وصل من آيسلندا الثلاثاء، مسؤولين يونانيين بينهم رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية يورغوس يرابيتريتيس.وقال روبيو للصحافيين قبيل الزيارة "اليونان حليف مهم جدا للولايات المتحدة".وأضاف: "إنها مكان لا نتمتع فيه بوجود عسكري فحسب، بل تربطنا به أيضا علاقات اقتصادية قوية".