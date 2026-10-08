الحوثيون يدعون موظفي كل المنشآت النفطية السعودية إلى إخلائها

دعا المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع الخميس موظفي كل المنشآت النفطية السعودية إلى إخلائها، معتبرا أنها تمثل "أهدافا" لقواته في ظل تصاعد ضرباتهم على المملكة.



وحذّر سريع "جميع الموظفين من الخبراء والمهندسين والعمال في جميع المنشآت النفطية السعودية من التواجد في الأماكن التي تمثل أهدافا لقواتنا حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر سواء التي تم استهدافُها من قبل أو غيرها". وجدّد تحذيره "لشركات الملاحة الجوية في المجالات والمطارات والمسافرين والعاملين فيها".