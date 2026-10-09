نتنياهو يدعو المرشح للرئاسة البرازيلية بولسونارو إلى زيارة إسرائيل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أجرى اتصالا بالمرشح للرئاسة البرازيلية فلافيو بولسونارو ودعاه إلى زيارة إسرائيل، بهدف "تجديد الصداقة العميقة" بين البلدين.



ويتصدر بولسونارو اليميني استطلاعات الرأي في مواجهة الرئيس اليساري المنتهية ولايته لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ومن شأن فوزه أن يدفع أكبر دول أميركا اللاتينية من حيث عدد السكان إلى تبني مواقف أكثر تأييدا لإسرائيل.



وقال مكتب نتنياهو في بيان: "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الليلة الماضية مع المرشح للرئاسة البرازيلية فلافيو بولسونارو وهنأه على النتيجة الكبيرة التي حققها في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية"، مضيفا أن شقيق بولسونارو، إدواردو، شارك أيضا في الاتصال.



وتابع: "دعا نتنياهو بولسونارو إلى زيارة إسرائيل، ووجّه بولسونارو بدوره دعوة إلى نتنياهو لزيارة البرازيل".

