باكستان تؤكد أن قوات تابعة لها منتشرة في السعودية ومهامها دفاعية

أكدت باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا والسعودية، الجمعة أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة في ظل تصاعد النزاع مع الحوثيين اليمينيين المدعومين من إيران، مشددة على أن مهمتهم هي دفاعية حصرا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية سجاد حيدر خان للصحافيين "لدينا بالفعل أعداد كبيرة من القوات والموارد الآتية من باكستان والموجودة حاليا في الرياض".وأضاف أن العسكريين الباكستانيين الموجودين في المملكة "لن يعبروا الحدود إلى الطرف الآخر لمهاجمة الحوثيين، لكنهم بالطبع يقومون بالدفاع عن أراضي المملكة".ورفض المتحدث الكشف عما اذا كانت باكستان قد أرسلت تعزيزات جديدة منذ تصاعد النزاع بين السعودية والحوثيين، مشددا على أن مسألة "حجم القوات وموعد نشرها ومكانه" تعود إلى قرار الحلف المشترك بين الدول الثلاث.وأكد أن القوات الباكستانية تُنشر بانتظام في السعودية منذ الثمانينات، بما في ذلك بعد توقيع اتفاق ثنائي بين إسلام آباد والرياض عام 2025.