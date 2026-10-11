زيلينسكي: أوكرانيا ستوقف مهاجمة مصافي النفط الروسية إن توقفت موسكو عن استهداف منشآتها النفطية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد استعداد بلاده لوقف استهداف مصافي النفط الروسية إذا أوقفت موسكو هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية، في ظل انتقادات يوجهها إليه نظيره الأميركي دونالد ترامب.



وتصاعد التوتر بين الرئيسين منذ الجمعة، حين أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق يسمح لروسيا بضخ كميات كبيرة من الديزل في أسواق الطاقة العالمية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.



ووصف زيلينسكي الاتفاق بأنه "قرار ضعيف"، معتبرا أنه سيشجع روسيا على مواصلة هجماتها على أوكرانيا، لكن ترامب حمّل السبت الضربات الأوكرانية مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود.



وارتفعت أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود الأميركية بشكل حاد منذ أواخر شباط/فبراير، مع إغلاق طهران مضيق هرمز الرئيسي لصادرات النفط من الخليج، بعد اندلاع الحرب.



وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس "أوكرانيا مستعدة لوقف استهداف مصافي النفط الروسية إذا أوقفت روسيا استهداف بنيتنا التحتية للطاقة. وأي خطوات لخفض التصعيد يجب أن تكون متبادلة ومدعومة بضمانات فعلية".



وشنت روسيا موجات من الهجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية منذ بدء غزوها في شباط/فبراير 2022، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن ملايين الأشخاص خلال أشهر الشتاء.



وأعلنت شركة "دي تي إي كيه"، أكبر مزود خاص للطاقة في أوكرانيا، الأحد انقطاعات جديدة للتيار الكهربائي في العاصمة كييف.



ويأتي الخلاف بين زيلينسكي وترامب قبل أسابيع من انتخابات أميركية يُتوقع أن تشهد منافسة حادة، تهيمن عليها مخاوف الناخبين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة.