مقتل 109 مهاجرين على الأقل وفقدان 116 إثر غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي قبل أيام

قُتل 109 مهاجرين على الأقل، بينهم 15 طفلا، وفُقد نحو 116 آخرين إثر غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي ليل الثامن إلى التاسع من تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الأحد.



وقالت المنظمة في بيان بالاستناد إلى شهادات ناجين، إن القارب الذي كان يقل 305 أشخاص أبحر من جيبوتي متوجها إلى اليمن، قبل أن ينقلب شمال ساحل مدينة أبوك الجيبوتية، مشيرة إلى أن فرقها تساند السلطات المحلية في تقديم المساعدات الطارئة على الارض.



وقال رئيس بعثة المنظمة في جيبوتي ألكسندر كواساك في البيان "إنها خسارة مروعة في الأرواح. قلوبنا مع الناجين والعائلات التي فقدت أحباءها أو لا تزال تجهل مصير أقاربها".



وأضاف "هذه المأساة تذكير صارخ بالمخاطر التي يواجهها المهاجرون على طريق الهجرة هذا سعيا وراء فرص اقتصادية". ويحاول المهاجرون عبور مضيق باب المندب إلى اليمن وصولا إلى دول الخليج.



وأوضحت المنظمة أن جثث الضحايا الـ109 التي انتُشلت تعود إلى 52 رجلا و42 امرأة و15 طفلا، تسع فتيات وستة فتيان.



ونجا من الحادث أكثر من 80 شخصا، جميعهم إثيوبيون.