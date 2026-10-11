موسكو تندد باستهداف مطار الرياض وتدعو إلى حل دبلوماسي للنزاع

نددت وزارة الخارجية الروسية بالهجوم الذي شنه الحوثيون المدعومون من إيران على مطار الرياض، داعية أطراف النزاع إلى تحييد المنشآت المدنية والتوصل إلى حل دبلوماسي.



وقالت الوزارة في بيان إن "روسيا تدين هذا الهجوم وتدعو أطراف النزاع في منطقة شبه الجزيرة العربية إلى الامتناع تماما عن شن ضربات تستهدف منشآت البنية التحتية المدنية"، معتبرة أن النزاعات في المنطقة لا يمكن تسويتها إلا "عبر السبل السياسية والدبلوماسية".