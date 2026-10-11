فرنسا تدعو السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن تأجيل الانتخابات

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تأسف لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتدعوه إلى إعادة النظر في القرار.



وأعلن عباس أمس السبت تأجيل الانتخابات التشريعية إلى 11 أيلول 2027 بعد أن كانت مقررة الشهر المقبل، ودعا إلى إجراء انتخابات رئاسية في التاريخ نفسه، وألقى بالمسؤولية على إسرائيل والوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية في قرار التأجيل.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "تدعو فرنسا السلطات الفلسطينية إلى التراجع عن قرارها وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في أنحاء فلسطين في أقرب وقت ممكن".