هيئة بحرية بريطانية: تضرر ناقلة بعد استهدافها بمقذوف في مضيق هرمز

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة كانت متجهة إلى خارج مضيق هرمز تعرضت لضربة بمقذوف مجهول أصاب جانبها الأيسر.وذكرت أن الضربة ألحقت أضرارا بالناقلة، لكن جميع أفراد الطاقم بخير.وأفادت بعدم ورود أنباء عن أي تأثير بيئي.