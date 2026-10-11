زيلينسكي ردا على ترامب: الأوكرانيون وحدهم يختارون رئيسهم

شدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة عُرِضَت الأحد على محطة "إيه بي سي" التلفزيونية، على أن الأوكرانيين أنفسهم هم الذين يجب أن يختاروا مسؤوليهم، في ردّ على دعوة نظيره الأميركي دونالد ترامب إلى تغيير الرئيس في كييف.



وقال زيلينسكي: "مع كل الاحترام للرئيس ترامب، فإنّ من حقّ مجتمعنا، شعبنا، أن يختار هذا المسؤول أو ذاك"، مجَدِدا دعوته إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا لمدة "60 يوما"، ما سيتيح في نظره إجراء انتخابات.