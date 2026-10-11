الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة غرق مركب المهاجرين قبالة سواحل جيبوتي قبل أيام إلى 139 قتيلا

قضى 139 مهاجرا على الأقلّ وفقد 84 إثر غرق قارب مكتظ بالركاب ليل الخميس الجمعة قبالة سواحل جيبوتي أثناء توجهه إلى اليمن، وفق حصيلة جديدة أعلنتها الأمم المتحدة اليوم.



وأفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بأن الحصيلة ارتفعت من 109 قتلى إلى 139 قتيلا على الأقل "بعد العثور على 30 جثة إضافية"، مشيرة إلى أن "عمليات البحث والإنقاذ متواصلة".