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وزير الخزانة الأميركي: إدارة ترامب تملك سلطة قانونية لإبرام صفقة الديزل الروسية
أخبار دولية
2026-10-11 | 10:11
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وزير الخزانة الأميركي: إدارة ترامب تملك سلطة قانونية لإبرام صفقة الديزل الروسية
أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لشبكة فوكس نيوز الإخبارية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستنفذ اتفاق استيراد الديزل من روسيا مستعينة بالسلطات القانونية المتاحة لها، مشيرا الى أن الاتفاق الذي أعلنه ترامب يوم الجمعة يصب في مصلحة الشعب الأميركي.
وقال بيسنت: "سننفذها (الصفقة) باستخدام كل الصلاحيات القانونية المتاحة لنا. لذا، فإن أي شخص في الكونغرس يقول إن هناك مشروع قانون قديما أو مشروع قانون ليندسي غراهام الحالي الذي يمنعنا من القيام بذلك، فهو مخطئ".
وأضاف: "هذا أمر جيد للشعب الأميركي... حيث سيؤدي إلى خفض أسعار الديزل".
أخبار دولية
سكوت بيسنت
ترامب
الديزل
روسيا
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