أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
سبوتلايت
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الخزانة الأميركي: إدارة ترامب تملك سلطة قانونية لإبرام صفقة الديزل الروسية

أخبار دولية
2026-10-11 | 10:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الخزانة الأميركي: إدارة ترامب تملك سلطة قانونية لإبرام صفقة الديزل الروسية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الخزانة الأميركي: إدارة ترامب تملك سلطة قانونية لإبرام صفقة الديزل الروسية

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لشبكة فوكس نيوز الإخبارية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستنفذ اتفاق استيراد الديزل من روسيا مستعينة بالسلطات القانونية المتاحة لها، مشيرا الى أن الاتفاق الذي أعلنه ترامب يوم الجمعة يصب في مصلحة الشعب الأميركي.

وقال بيسنت: "سننفذها (الصفقة) باستخدام كل الصلاحيات القانونية المتاحة لنا. لذا، فإن أي شخص في الكونغرس يقول إن هناك مشروع قانون قديما أو مشروع قانون ليندسي غراهام الحالي الذي يمنعنا من القيام بذلك، فهو مخطئ".

وأضاف: "هذا أمر جيد للشعب الأميركي... حيث سيؤدي إلى خفض أسعار الديزل".
 

أخبار دولية

سكوت بيسنت

ترامب

الديزل

روسيا

LBCI التالي
تركيا تندد بهجوم الحوثيين على مطار الرياض: انتهاك صارخ للقانون الدولي
الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة غرق مركب المهاجرين قبالة سواحل جيبوتي قبل أيام إلى 139 قتيلا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-10-09

وزارة الخزانة الأميركية: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يرخص بالسماح موقتا بتوريد الديزل الروسي للسوق العالمية

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-23

بوليتيكو عن مصادر: إدارة ترامب تعد خطة لحظر صادرات الديزل لمدة 3 أشهر

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-21

ترامب متحدثا عن إيران: يرغبون بشدة في إبرام اتفاق لكنهم ليسوا مستعدين لإبرام الصفقة المناسبة

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-20

ترمب لفوكس نيوز: بعض المسؤولين الإيرانيين يختبئون ولا يمكن إيجاد أشخاص قادرين على إبرام صفقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:40

هيئة الطيران المدني: إصابات في الهجوم على مطار الرياض الأحد

LBCI
أخبار دولية
12:31

زيلينسكي: أوكرانيا تنتظر تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار من الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
12:28

إيران: الرد الأميركي على مقترحنا لإعادة فتح مضيق هرمز "غير كاف"

LBCI
أخبار دولية
12:23

مجموعة حقوقية: 72 قتيلا في غارات طالت منجم ذهب على الحدود السودانية المصرية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
14:29

حال الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-27

الإمارات تعيد لبنان إلى خريطة الاستثمار... فهل تتحوّل الفرصة إلى مشاريع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-28

جلسة مجلس الأمن ترسم ملامح التوجهات بشأن مستقبل اليونيفيل في جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-07

بلدة غريفة الشوفية منصة لمهارات رياضة المحركات اللبنانية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:02

قتلى جراء عاصفة في جنوب الولايات المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
04:15

فضل الله: قضيتنا اليوم هي تحرير الجنوب

LBCI
أخبار دولية
00:18

قتلى وجرحى في هجوم على مطار الرياض

LBCI
حال الطقس
14:29

حال الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

جيوش الروبوتات... مستقبل الحروب في قبضة الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

مطار الرياض في الواجهة... أنباء عن انفجار وإجلاء المسافرين وتداعيات على حركة الطيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

من قراءة الشباب إلى مذكّرات مروان حمادة... الكتاب مساحة للفكر والذاكرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

من Berytech… ابتكارات تكنولوجية لتسهيل الوصول إلى العدالة في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

التدفئة في الجبال عبء متزايد... المازوت والحطب والبدائل إلى ارتفاع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:15

البابا أعلن العمل على توفير منح دراسية للمؤمنين في لبنان وسوريا والعراق

LBCI
صحف اليوم
04:00

شركات تأمين مرتبطة بانفجار المرفأ… أرباح غير مشروعة وتدقيق ذو طابع جنائيّ (أخبار اليوم)

LBCI
حال الطقس
14:29

حال الطقس

LBCI
أخبار دولية
00:18

قتلى وجرحى في هجوم على مطار الرياض

LBCI
أمن وقضاء
10:46

توقيف أحد أخطر المطلوبين لإقدامه على إطلاق النار نحو دورية للجيش إضافة إلى ٩ أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

LBCI
أخبار لبنان
11:09

معلومات للـLBCI: الـMEA تلغي رحلتي الرياض وتؤمّن بديلًا للمسافرين عبر الدمام

LBCI
حال الطقس
02:12

طقس متقلب طيلة الاسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

مطار الرياض في الواجهة... أنباء عن انفجار وإجلاء المسافرين وتداعيات على حركة الطيران

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More