تركيا تندد بهجوم الحوثيين على مطار الرياض: انتهاك صارخ للقانون الدولي

دانت تركيا الهجوم الذي شنه الحوثيون السبت على مطار الرياض الدولي وأسفر عن مقتل 12 شخصا، منددة بـ"الاستهداف المتعمد للبنية التحتية المدنية والمدنيين الأبرياء".



ووصفت وزارة الخارجية التركية في بيان الهجوم بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، داعية إلى وقف فوري "للأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين".