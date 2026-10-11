باكستان تندد بهجوم الحوثيين على مطار الرياض

أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن باكستان على تواصل مع السلطات السعودية بعد يوم من هجوم شنه الحوثيون على مطار الرياض الدولي، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين.وأكد في منشور على منصة إكس، أن باكستان تندد بهذا الهجوم، مشددا على أن "الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية غير مقبولة إطلاقا".وأكد أنه وجّه السفارة الباكستانية في الرياض للتنسيق مع السلطات وتقديم المساعدة للمواطنين الباكستانيين المصابين.