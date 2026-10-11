ترامب يعلن اتفاقا بين روسيا وأوكرانيا على وقف استهداف منشآت الطاقة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور مقتضب الأحد أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبناها التحتية لدى كل منهما.



وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "بمفعول فوري، هناك وقف لإطلاق النار على صعيد الطاقة ضمن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. لقد وافق الطرفان على ذلك. لا تنتهكوه"، من دون الخوض في تفاصيل إضافية.



ولم يصدر عن كييف أو موسكو أي رد فعل فوري على هذا الإعلان، الذي يأتي عقب تصريحات أدلى بها ترامب السبت، انتقد فيها الضربات التي شنتها كييف على مصافي النفط الروسية، داعيا الأوكرانيين الى اختيار رئيس جديد.



وكان الرئيس الأميركي أعلن الجمعة عن اتفاق مع موسكو لشراء كميات ضخمة من الديزل الروسي، في موازاة تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على موسكو.