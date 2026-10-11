التحالف بقيادة السعودية: مقذوف مجهول يستهدف صالة بمطار الرياض



أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن مقذوفا مجهولا استهدف صالة المسافرين رقم أربعة في مطار الملك خالد بالرياض.



ولم يقدم التحالف مزيدا من التفاصيل، لكن هذا البيان يأتي بعد يوم من هجوم على المطار أسفر عن مقتل 12 على الأقل وإصابة أكثر من 300.

