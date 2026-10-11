زيلينسكي: لم أكن أعلم بإعلان ترامب عن هدنة بقطاع الطاقة مع روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع موقع أكسيوس، أنه لم يكن على علم "بوقف إطلاق نار في قطاع الطاقة" بين أوكرانيا وروسيا أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم الأحد.



لكنه أكد أن كييف ستقبل به إذا وافقت موسكو عليه.



ونقل أكسيوس عن زيلينسكي قوله: "إعلان وقف إطلاق النار كان خبرا بالنسبة لي. لكن إذا وافق الروس على وقف لإطلاق النار في قطاع الطاقة، فستوافق أوكرانيا. وإذا كان الرئيس ترامب قد تفاوض بشأنه مع بوتين، فالرجاء إبلاغنا بموعد البدء فيه — نحن مستعدون وسنقبل به".