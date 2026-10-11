نتنياهو يدين الهجوم على مطار الرياض السبت

دان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الهجوم الإرهابي المروع" الذي استهدف مطار الرياض السبت وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل.



وقال نتنياهو عبر منصة اكس: "أدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المروع على مطار الملك خالد في الرياض"، مقدما "باسم الشعب الإسرائيلي التعازي الى أسر الضحايا".

