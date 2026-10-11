مجموعة حقوقية: 72 قتيلا في غارات طالت منجم ذهب على الحدود السودانية المصرية

أفادت مجموعة حقوقية سودانية بأن غارات أسفرت السبت عن مقتل 72 عاملاً في منجم للذهب عند الحدود السودانية المصرية، متهمة سلاح الجو المصري بشن الهجمات.



وقالت مجموعة "محامو الطوارىء" إن "هجمات الطيران الحربي المصري التي استهدفت (السبت) العمال المدنيين في منطقة شمال الوادي داخل الأراضي السودانية أسفرت عن مقتل 72 معدّنا مدنيا بحسب معلومات أولية (...) فيما تتواصل أعمال التحقق من الحصيلة الكاملة للضحايا".