أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مجموعة حقوقية: 72 قتيلا في غارات طالت منجم ذهب على الحدود السودانية المصرية
أخبار دولية
2026-10-11 | 12:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مجموعة حقوقية: 72 قتيلا في غارات طالت منجم ذهب على الحدود السودانية المصرية
أفادت مجموعة حقوقية سودانية بأن غارات أسفرت السبت عن مقتل 72 عاملاً في منجم للذهب عند الحدود السودانية المصرية، متهمة سلاح الجو المصري بشن الهجمات.
وقالت مجموعة "محامو الطوارىء" إن "هجمات الطيران الحربي المصري التي استهدفت (السبت) العمال المدنيين في منطقة شمال الوادي داخل الأراضي السودانية أسفرت عن مقتل 72 معدّنا مدنيا بحسب معلومات أولية (...) فيما تتواصل أعمال التحقق من الحصيلة الكاملة للضحايا".
أخبار دولية
غارات
منجم للذهب
الحدود السودانية المصرية
التالي
إيران: الرد الأميركي على مقترحنا لإعادة فتح مضيق هرمز "غير كاف"
نتنياهو يدين الهجوم على مطار الرياض السبت
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-07-15
مجموعة السبع تحث على وقف الهجمات في مدينة الأبيض السودانية
أخبار دولية
2026-07-15
مجموعة السبع تحث على وقف الهجمات في مدينة الأبيض السودانية
0
أخبار دولية
2026-08-10
مقتل عامل جراء سقوط صخرة داخل نفق في أكبر منجم للذهب في مصر
أخبار دولية
2026-08-10
مقتل عامل جراء سقوط صخرة داخل نفق في أكبر منجم للذهب في مصر
0
أخبار دولية
2026-09-14
هجوم بالمسيرات لقوات الدعم السريع على عاصمة ولاية النيل الأزرق السودانية
أخبار دولية
2026-09-14
هجوم بالمسيرات لقوات الدعم السريع على عاصمة ولاية النيل الأزرق السودانية
0
آخر الأخبار
2026-08-16
رئيس الوزراء السوداني أمام وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي بالخرطوم: الحوار السوداني السوداني سينطلق قريبا
آخر الأخبار
2026-08-16
رئيس الوزراء السوداني أمام وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي بالخرطوم: الحوار السوداني السوداني سينطلق قريبا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:40
هيئة الطيران المدني السعودية تعلن تعرض مطار الدمام في شرق البلاد لهجوم الأحد
أخبار دولية
14:40
هيئة الطيران المدني السعودية تعلن تعرض مطار الدمام في شرق البلاد لهجوم الأحد
0
أخبار دولية
13:59
زيلينسكي: روسيا قصفت منشآت للطاقة في أوكرانيا بعد إعلان ترامب الهدنة
أخبار دولية
13:59
زيلينسكي: روسيا قصفت منشآت للطاقة في أوكرانيا بعد إعلان ترامب الهدنة
0
أخبار دولية
13:49
الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف مطار الرياض ومنشآت سعودية للطاقة
أخبار دولية
13:49
الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف مطار الرياض ومنشآت سعودية للطاقة
0
أخبار دولية
13:24
رئيسة المفوضية الأوروبية تعرب عن "دعمها الكامل" للرئيس الأوكراني
أخبار دولية
13:24
رئيسة المفوضية الأوروبية تعرب عن "دعمها الكامل" للرئيس الأوكراني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
من أثينا إلى بيروت... هل يكفي إرث الحضارات لبناء دولة قوية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:14
من أثينا إلى بيروت... هل يكفي إرث الحضارات لبناء دولة قوية؟
0
آخر الأخبار
2026-05-20
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية على بلدة رشكنانيه
آخر الأخبار
2026-05-20
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية على بلدة رشكنانيه
0
منوعات
2026-09-29
من شاشة التلفزيون إلى العرش… صحافي أوغندي يصبح ملكاً بعد نزاع على الخلافة (صورة)
منوعات
2026-09-29
من شاشة التلفزيون إلى العرش… صحافي أوغندي يصبح ملكاً بعد نزاع على الخلافة (صورة)
0
آخر الأخبار
2026-06-16
الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيليّ يستهدف بالقصف المدفعيّ بلدة مجدل زون
آخر الأخبار
2026-06-16
الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيليّ يستهدف بالقصف المدفعيّ بلدة مجدل زون
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
15:19
مزيج فاخر بين البر والبحر: طبق "Terre et Mer" على طريقة الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
15:19
مزيج فاخر بين البر والبحر: طبق "Terre et Mer" على طريقة الشيف فادي زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
التاتش راغبي ميكس يجمع الأجيال… شغف متجدّد ومستوى متقدّم!
تقارير نشرة الاخبار
13:55
التاتش راغبي ميكس يجمع الأجيال… شغف متجدّد ومستوى متقدّم!
0
أخبار لبنان
13:50
"على سهل النغم"... أمسية موسيقية في تربل بدعوة من هبة القواس تتويجًا لافتتاح مركز جديد للكونسرفتوار
أخبار لبنان
13:50
"على سهل النغم"... أمسية موسيقية في تربل بدعوة من هبة القواس تتويجًا لافتتاح مركز جديد للكونسرفتوار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تسهيلات متبادلة على الحدود اللبنانية–السورية… 30 فئة تدخل بلا رسوم أو موافقات مسبقة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تسهيلات متبادلة على الحدود اللبنانية–السورية… 30 فئة تدخل بلا رسوم أو موافقات مسبقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الإنترنت غير الشرعي... هل ولّى زمنه في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الإنترنت غير الشرعي... هل ولّى زمنه في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مهرجان الزيتون في النبطية... أمل يتجدّد رغم الدمار
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مهرجان الزيتون في النبطية... أمل يتجدّد رغم الدمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بعد اليونيفيل… الجنوب أمام فراغ دولي وضغوط التواصل المباشر
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بعد اليونيفيل… الجنوب أمام فراغ دولي وضغوط التواصل المباشر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
من أثينا إلى بيروت... هل يكفي إرث الحضارات لبناء دولة قوية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:14
من أثينا إلى بيروت... هل يكفي إرث الحضارات لبناء دولة قوية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
من حرب روسيا وأوكرانيا إلى مضيق هرمز... كيف تتأثر فاتورة المحروقات في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:12
من حرب روسيا وأوكرانيا إلى مضيق هرمز... كيف تتأثر فاتورة المحروقات في لبنان؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:15
البابا أعلن العمل على توفير منح دراسية للمؤمنين في لبنان وسوريا والعراق
أخبار لبنان
02:15
البابا أعلن العمل على توفير منح دراسية للمؤمنين في لبنان وسوريا والعراق
2
صحف اليوم
04:00
شركات تأمين مرتبطة بانفجار المرفأ… أرباح غير مشروعة وتدقيق ذو طابع جنائيّ (أخبار اليوم)
صحف اليوم
04:00
شركات تأمين مرتبطة بانفجار المرفأ… أرباح غير مشروعة وتدقيق ذو طابع جنائيّ (أخبار اليوم)
3
موضة وجمال
12:00
إنجاز تاريخي ببصمة لبنانية... جيهان ديماك تنتزع تاج Miss Grand International 2026 ممثّلةً تنزانيا (صور)
موضة وجمال
12:00
إنجاز تاريخي ببصمة لبنانية... جيهان ديماك تنتزع تاج Miss Grand International 2026 ممثّلةً تنزانيا (صور)
4
أخبار دولية
00:18
قتلى وجرحى في هجوم على مطار الرياض
أخبار دولية
00:18
قتلى وجرحى في هجوم على مطار الرياض
5
أخبار لبنان
11:09
معلومات للـLBCI: الـMEA تلغي رحلتي الرياض وتؤمّن بديلًا للمسافرين عبر الدمام
أخبار لبنان
11:09
معلومات للـLBCI: الـMEA تلغي رحلتي الرياض وتؤمّن بديلًا للمسافرين عبر الدمام
6
أمن وقضاء
10:46
توقيف أحد أخطر المطلوبين لإقدامه على إطلاق النار نحو دورية للجيش إضافة إلى ٩ أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
أمن وقضاء
10:46
توقيف أحد أخطر المطلوبين لإقدامه على إطلاق النار نحو دورية للجيش إضافة إلى ٩ أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
7
أمن وقضاء
13:26
الجيش يواكب عملية سحب جثمان المؤهل الأول المتقاعد علي عبد الحسن سويدان جراء استهداف مباشر من دبابة إسرائيلية معادية في بلدة ياطر - بنت جبيل
أمن وقضاء
13:26
الجيش يواكب عملية سحب جثمان المؤهل الأول المتقاعد علي عبد الحسن سويدان جراء استهداف مباشر من دبابة إسرائيلية معادية في بلدة ياطر - بنت جبيل
8
حال الطقس
02:12
طقس متقلب طيلة الاسبوع
حال الطقس
02:12
طقس متقلب طيلة الاسبوع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More