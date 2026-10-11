إيران: الرد الأميركي على مقترحنا لإعادة فتح مضيق هرمز "غير كاف"

نقلت وسائل إعلام حكومية في إيران عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي قوله إن رد الولايات المتحدة على الشروط السبعة التي طرحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز "غير كاف".وأعلن رضائي أن على واشنطن توضيح القضايا التي لا تزال غامضة بالنسبة لطهران.