زيلينسكي: أوكرانيا تنتظر تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار من الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه ينتظر معرفة تفاصيل وقف إطلاق نار في قطاع الطاقة مع روسيا والذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد مشيرا إلى أن أوكرانيا تدعم مثل تلك الخطوة.وأضاف في منشور على تيليغرام: "أوكرانيا تدعم وقف إطلاق النار ومن المهم أن تدعمه روسيا أيضا. ننتظر التفاصيل من الجانب الأميركي".وأشار إلى أنه ناقش ما أعلنه ترامب مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ومع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ورئيس فنلندا أليكس ستاب.وقال: "من جانبنا، أوكرانيا تؤيد دائما وبالكامل الخطوات صوب خفض التصعيد، وحماية الأرواح والقرارات المطلوبة لإنهاء الحرب وضمان سلام دائم".