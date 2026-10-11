زيلينسكي: روسيا قصفت منشآت للطاقة في أوكرانيا بعد إعلان ترامب الهدنة

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا باستهداف منشآت للطاقة في أوكرانيا بعد الإعلان المفاجئ للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بين كييف وموسكو.



وقال زيلينسكي عبر فيسبوك، عقب محادثة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: "لقد ضرب الروس محطة لتوليد الكهرباء في كييف، ولاحقا، استهدفت ضربات منشآت للطاقة في منطقة خاركيف. حصل كل ذلك بعدما أدلى الرئيس الأميركي بتصريحه بشأن وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة".