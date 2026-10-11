هيئة الطيران المدني السعودية تعلن تعرض مطار الدمام في شرق البلاد لهجوم الأحد

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية اليوم الأحد، تعرض مطار الدمام في شرق المملكة لهجوم، بعد ساعات من تأكيدها تعرض مطار الرياض لهجوم جديد.



وأكّدت الهيئة في بيان على منصة اكس: "تعرض مطار الملك فهد الدولي بالدمام لاعتداء مساء اليوم الأحد وذلك في ظل استمرار الاعتداءات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران المدني بالمملكة"، مشيرة الى أنه جارٍ استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.



ويأتي ذلك غداة هجوم غير مسبوق منذ عقد استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة المئات.