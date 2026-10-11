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الهند تعلن فقدان بحّارين إثر هجوم على سفينة قبالة سواحل عُمان

أخبار دولية
2026-10-11 | 16:25
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الهند تعلن فقدان بحّارين إثر هجوم على سفينة قبالة سواحل عُمان
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الهند تعلن فقدان بحّارين إثر هجوم على سفينة قبالة سواحل عُمان

أعلن وزير الشحن الهندي أن اثنين من البحارة الهنود فُقدا بعد تعرض سفينة تجارية لهجوم "بطائرة مسيّرة" الأحد قبالة سواحل عُمان.
     
وكشف وزير الشحن الهندي سارباناندا سونوال أن ناقلة النفط "إم تي بترو دولفين" التي كان على متنها 11 بحارا هنديا، تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة أثناء وجودها في منطقة تابعة لميناء صحار في شمال سلطنة عُمان.
     
وقال في منشور على منصة إكس: "في حين جرى إنقاذ تسعة من أفراد طاقمنا الهنود بنجاح وهم بأمان، لا يزال مواطنان هنديان في عداد المفقودين".
     
وأكد سونوال أن عمليات البحث والإنقاذ التي تنفذها السلطات المحلية مستمرة. وقال: "ننسّق بشكل متواصل مع كل الجهات المعنية لتقديم الدعم الكامل لجهود الإنقاذ القائمة، وضمان اتخاذ كل إجراء ممكن للعثور على فردي طاقمنا المفقودين وإعادتهما سالمين".
     
ولفت سونوال أيضا الى أن الناقلة "إم/تي فالثيرا" التي ترفع علم جزر مارشال وعلى متنها 11 بحارا هنديا، أصيبت الأحد بمقذوف أثناء إبحارها في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، لكنه أكد أن جميع أفراد الطاقم الهنود بخير.
     

أخبار دولية

الهند

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سفينة

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