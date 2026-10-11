مصرف سوريا المركزي يصدر أول اعتماد مستندي لتسهيل اتفاق مع أرامكو السعودية

أعلن مصرف سوريا المركزي أنه أصدر أول اعتماد مستندي له منذ 14 عاما لتسهيل صفقة لتوريد منتجات نفطية بين الشركة السورية للبترول وأرامكو السعودية.



وذكر المصرف أن المعاملة رتبت بالتنسيق مع بنك أميركي كبير لم يسمه، بما يفتح قناة لتمويل واردات النفط وتسوية المدفوعات عبر النظام المصرفي الرسمي.



وتمثل الخطوة تقدما نحو استعادة سوريا إمكانية الوصول إلى القنوات المصرفية الدولية، عقب رفع العقوبات الأميركية عنها وإزالة تصنيفها دولة راعية للإرهاب.