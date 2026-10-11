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السعودية توقع اتفاقيات تعاون في الطاقة مع الكويت وقطر ومصر
أخبار دولية
2026-10-11 | 16:45
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السعودية توقع اتفاقيات تعاون في الطاقة مع الكويت وقطر ومصر
أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن وزير الطاقة وقع ثلاث مذكرات تفاهم مع الكويت وقطر ومصر لتعزيز التعاون في مجال الطاقة.
وتحدد الاتفاقية المبرمة مع قطر إطارا للتعاون في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، بما في ذلك استكشاف الفرص المشتركة لتطوير خطوط أنابيب للنقل والتصدير.
أخبار دولية
السعودية
اتفاقيات تعاون
الطاقة
الكويت
قطر
مصر
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