عراقجي لنظيره السعودي: إيران مستعدة لتقديم كل أشكال المساعدة من أجل إطلاق حوار بين السعودية واليمن

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان التطورات الجارية في المنطقة خلال اتصال هاتفي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.وأعرب عراقجي عن قلقه إزاء تصاعد التوترات، مؤكدًا أن الإصرار على النهج العسكري وتجاهل الحلول السياسية من شأنهما زيادة تعقيد الوضع الراهن.كما شدّد عراقجي على أن الأزمات القائمة في المنطقة لا يمكن حلّها عسكريًا، مؤكدًا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقديم كل أشكال المساعدة من أجل إطلاق حوار بين السعودية واليمن، والمساهمة في التوصّل إلى حلّ سياسي.