مركز: زلزال قوته 6 درجات يهز بنما

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا قوته ست درجات هز بنما أمس الاثنين.



وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 35 كيلومترا.