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مركز: زلزال قوته 6 درجات يهز بنما

أخبار دولية
2026-10-13 | 02:22
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مركز: زلزال قوته 6 درجات يهز بنما
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مركز: زلزال قوته 6 درجات يهز بنما

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا قوته ست درجات هز بنما أمس الاثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 35 كيلومترا.

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