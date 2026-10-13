إصابة سفينتين في البحر الأسود في استهداف جديد قرب سواحل بلغاريا

أعلن رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف أن سفينتين تعرضتا لهجوم بمسيرات قبالة السواحل البلغارية، بعد أسبوع من حادثة مماثلة.



وكتب راديف على وسائل التواصل الاجتماعي أن سفينة مملوكة لأوكرانيا "أصيبت بثلاث طائرات مسيرة"، وأن سفينة أخرى تعرضت للإصابة وغرقت بعد ذلك بقليل. وأشار إلى عزمه استدعاء السفير الروسي على خلفية هذه الهجمات التي وصفها بأنها "غير مقبولة".