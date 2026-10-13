ترامب: لا أعتقد أن الصين وروسيا تساعدان إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تساعدان إيران، معتبرا أن لديهما "الكثير لتخسراه".ويواجه ترامب ضغوطا على خلفية تقارير تفيد بأن جهات صينية وروسية زوّدت إيران بمعلومات استخباراتية لشنّ هجمات على القوات الأميركية في المنطقة.وردّا على تصريحات بأنّ الصين وروسيا تساعدان إيران، كتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "إذا كانتا تفعلان ذلك، فهو على نطاق محدود جدّا، لكنني لا أعتقد أنهما تفعلان ذلك إطلاقا".وأضاف: "لديهما الكثير لتخسراه، وسنعلم بالأمر، وسنعلم به بسرعة كبيرة!".وكان ترامب قال في تموز إنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تبيعان أسلحة لإيران، محذّرا من أنّ "ذلك سيكون سيئا جدّا لهما" إذا فعلتا.