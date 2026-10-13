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أمير قطر: اقتصادنا واجه الأزمة الإقليمية بقوة والدوحة تعرّضت لعدوان إيراني
أخبار دولية
2026-10-13 | 07:54
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أمير قطر: اقتصادنا واجه الأزمة الإقليمية بقوة والدوحة تعرّضت لعدوان إيراني
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أمير قطر: اقتصادنا واجه الأزمة الإقليمية بقوة والدوحة تعرّضت لعدوان إيراني
أكّد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن اقتصاد بلاده واجه الأزمة الحالية بالمنطقة بقوة، منطلقا من معدل نمو حقيقي مرتفع، مع استقرار معدل التضخم وتحقيق فائض في الحساب الحالي.
وأكد أمير قطر في كلمة ألقاها في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، ان بلاده واجهت عدوانا ايرانيا.
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