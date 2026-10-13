الحوثيون يحذرون السعودية من استهداف صنعاء مهددين "برد قاس ومؤلم" في الرياض

حذّر الحوثيون في اليمن اليوم، السعودية من استهداف صنعاء مهددين "برد قاس ومؤلم" في الرياض، وذلك بعد دقائق من إعلان التحالف العسكري بقيادة المملكة أنه سيصدر إنذارا لإخلاء موقع في العاصمة اليمنية تمهيدا لتنفيذ "عملية نوعية".



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين المدعومين من إيران يحيى سريع: "القوات المسلحة اليمنية تحذر "العدو السعودي" بأن أي استهدافات في العاصمة صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في عاصمة "العدو" السعودي الرياض".