التحالف العسكري بقيادة السعودية يعلن اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة شمال الرياض

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أنه "اعترض ودمّر" ثلاث طائرات مسيّرة شمال مدينة الرياض، فيما يواصل الحوثيون المدعومون من إيران مهاجمة المملكة.



وكتب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي على منصة إكس: "اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض".