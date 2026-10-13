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التحالف العسكري بقيادة السعودية يطلب من المدنيين إخلاء موقع شركة نفط يمنية في صنعاء

أخبار دولية
2026-10-13 | 09:01
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التحالف العسكري بقيادة السعودية يطلب من المدنيين إخلاء موقع شركة نفط يمنية في صنعاء
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التحالف العسكري بقيادة السعودية يطلب من المدنيين إخلاء موقع شركة نفط يمنية في صنعاء

طلب التحالف العسكري بقيادة السعودية الثلاثاء من المدنيين، إخلاء موقع شركة نفط يمنية في صنعاء، وذلك بعد وقت قليل من إعلانه أنّه سيصدر إنذارا لإخلاء موقع في العاصمة اليمنية تمهيدا لتنفيذ "عملية نوعية".
     
وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي على منصة إكس: "قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المدنيين إخلاء موقع شركة النفط اليمنية/محطة الصباحة المركزية بصنعاء بحسب الخارطة التوضيحية للموقع، وذلك لسلامتهم"، مرفقا رسالته بخارطة.
 
وردا على ذلك، دعا الحوثيون في اليمن إلى الابتعاد عن أي منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في السعودية قائلين إنها "هدف مشروع". 
     
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين المدعومين من إيران يحيى سريع: "القوات المسلحة اليمنية تحذر جميع الموظفين والمواطنين المتواجدين قرب أي منشأة تابعة لأرامكو النفطية بإخلائها والابتعاد عنها كونها هدفا مشروعا لقواتنا".
     

أخبار دولية

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