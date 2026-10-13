الحوثيون يدعون إلى الابتعاد عن أي منشأة تابعة لشركة أرامكو في السعودية قائلين إنها "هدف مشروع"

دعا الحوثيون في اليمن الثلاثاء إلى الابتعاد عن أي منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في السعودية قائلين إنها "هدف مشروع" بعدما طلب التحالف العسكري بقيادة المملكة من المدنيين إخلاء موقع شركة نفط يمنية في صنعاء تمهيدا لتنفيذ "عملية نوعية".



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين المدعومين من إيران يحيى سريع "القوات المسلحة اليمنية تحذر جميع الموظفين والمواطنين المتواجدين قرب أي منشأة تابعة لأرامكو النفطية بإخلائها والابتعاد عنها كونها هدفا مشروعا لقواتنا".