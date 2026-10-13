أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السفارة الفرنسية في السعودية تدعو مواطنيها إلى تجنّب مطارات الرياض وجدة والدمام

أخبار دولية
2026-10-13 | 09:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السفارة الفرنسية في السعودية تدعو مواطنيها إلى تجنّب مطارات الرياض وجدة والدمام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
السفارة الفرنسية في السعودية تدعو مواطنيها إلى تجنّب مطارات الرياض وجدة والدمام

دعت السفارة الفرنسية في السعودية مواطنيها إلى تجنّب مطارات الرياض وجدة والدمام، ونصحت بعدم السفر إلى تلك المدن في ظل الهجمات التي ينفذها الحوثيون المدعومون من إيران على المملكة.
     
وقالت السفارة في بيان: "بالنظر إلى الوضع الأمني، يُنصح المواطنون الفرنسيون بشدة بعدم السفر إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض أو التوقف فيه، وكذلك مطار الملك عبد العزيز في جدة ومطار الملك فهد في الدمام". 

وأضافت: "ولا يُنصح بالسفر إلى الرياض وجدة والدمام إلا عند الضرورة".

أخبار دولية

السفارة الفرنسية

السعودية

مطارات

الرياض

جدة

الدمام

LBCI التالي
الحوثيون يحدّدون أهدافهم في حال قصف صنعاء: مقر أرامكو في الدمام ومطار ومصفاة الرياض
الحوثيون يدعون إلى الابتعاد عن أي منشأة تابعة لشركة أرامكو في السعودية قائلين إنها "هدف مشروع"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-10-12

رويترز عن منشور على “إكس”: السفارة البريطانية في السعودية تناشد المواطنين بتجنب جميع أشكال السفر غير الضروري إلى جدة والدمام وإلى جميع المطارات في المملكة باستثناء الموجود في المدينة المنورة

LBCI
أخبار دولية
2026-10-10

السفارة الأميركية تقول إنها على "علم بهجمات" استهدفت مطار الرياض وتدعو رعاياها لتجنبه

LBCI
آخر الأخبار
2026-10-12

أ.ف.ب: السفارة الأسترالية تدعو مواطنيها في الرياض مجددا إلى "لزوم أماكنهم"

LBCI
آخر الأخبار
2026-10-11

أ.ف.ب: السفارة الأسترالية تدعو مواطنيها في الرياض إلى "لزوم أماكنهم" و"البقاء في الداخل"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:27

ترامب: الحوثيون يتصرفون بشكل سيئ للغاية... وقد أطلب من اردوغان التدخل ودعم المصالح السعودية

LBCI
أخبار دولية
12:13

الحكومة السعودية تؤكد أنها "لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب"

LBCI
أخبار دولية
10:54

أوبك ترفع توقعاتها للطلب على النفط في 2027 بسبب الحاجة لمخزونات

LBCI
أخبار دولية
10:54

هجوم إلكتروني يستهدف 150 متجرا من سلسلة إنترمارشيه الفرنسية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

سجال على خلفية ضبط ٨٠٠ كلغ من الـ c4

LBCI
صحة وتغذية
2026-07-19

لماذا يُعدّ الخطأ تجربة مفيدة؟... 6 أسباب قد تغيّر نظرتك إلى الفشل

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-13

وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: سنرسل حاملة الطائرات جورج واشنطن للشرق الأوسط لتحل محل أبراهام لينكولن

LBCI
رياضة
2026-02-25

بعد الاشتباكات الأخيرة في البلاد... تصريح لإنفانتينو بشأن كأس العالم في المكسيك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
11:56

دجاج سوبريم بصلصة الزيتون الأخضر وسلطة مميّزة... والشيف فادي زغيب يكشف أسرار تحضير الزيتون المرصوص (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
07:54

أمير قطر: اقتصادنا واجه الأزمة الإقليمية بقوة والدوحة تعرّضت لعدوان إيراني

LBCI
أخبار لبنان
07:13

سلامة: أؤيد احترام العلاقة بين الدولة المركزية والبلديات المنتخبة ذات الشرعية الديمقراطية

LBCI
أخبار لبنان
06:58

حزب الله يكشف أنّه سيُقدّم مساعدات مالية تصل إلى 14 ألف دولار للعائلات التي دُمرت منازلها الأساسية أو صارت غير صالحة للسكن

LBCI
أخبار دولية
06:47

الكرملين: لا علاقة مباشرة بين اتفاق الديزل وموقف روسيا من أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
06:43

اجتماع في معبر المصنع الحدودي لعرض مشروع إنشاء المعبر الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

من الرياضة إلى المسؤولية الاجتماعية… ماراتون بيروت مساحة للجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أسماء من تاريخ لبنان… وأسئلة من حاضره في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

LBCI
أخبار لبنان
13:42

وزارة الزراعة تبحث في عملية تصدير التفاح اللبنانيّ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:47

«لقاء النواب السنة»: قرار المجلس الدستوري دليل على استمرار الاستهداف ونرفض مضمونه

LBCI
اقتصاد
02:11

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 13-10-2026

LBCI
فنّ
03:43

تطور مفاجئ في قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق… ماذا قررت المحكمة؟

LBCI
فنّ
05:14

"سأفتقدك يا بني"... وفاة مأساوية لنجم Breaking Bad عن 34 عامًا تهزّ هوليوود

LBCI
أخبار دولية
09:01

التحالف العسكري بقيادة السعودية يطلب من المدنيين إخلاء موقع شركة نفط يمنية في صنعاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

المجلس الدستوري يبت بقانون العفو...يستثني الجرائم المالية ويترك التباسًا بما خص عقوبة الاعدام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

سجال على خلفية ضبط ٨٠٠ كلغ من الـ c4

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More