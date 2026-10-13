السفارة الفرنسية في السعودية تدعو مواطنيها إلى تجنّب مطارات الرياض وجدة والدمام

دعت السفارة الفرنسية في السعودية مواطنيها إلى تجنّب مطارات الرياض وجدة والدمام، ونصحت بعدم السفر إلى تلك المدن في ظل الهجمات التي ينفذها الحوثيون المدعومون من إيران على المملكة.



وقالت السفارة في بيان: "بالنظر إلى الوضع الأمني، يُنصح المواطنون الفرنسيون بشدة بعدم السفر إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض أو التوقف فيه، وكذلك مطار الملك عبد العزيز في جدة ومطار الملك فهد في الدمام".



وأضافت: "ولا يُنصح بالسفر إلى الرياض وجدة والدمام إلا عند الضرورة".