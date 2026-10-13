اردوغان يؤكد لولي العهد السعودي وقوف بلاده إلى جانب المملكة

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب اردوغان أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي بأن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب المملكة في ظل ما تتعرض له من هجمات يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران.



وذكرت الرئاسة في بيان، أن اردوغان ندد بأشد العبارات بهجمات الحوثيين، وأكد لولي العهد السعودي ثقته في أنه "سيتم تجاوز هذا التحدي".



وكانت تركيا وباكستان قد وقعتا اتفاقية دفاع مشترك مع المملكة العربية السعودية في آب تنص على أن أي هجوم على أي طرف يعد هجوما على الجميع.