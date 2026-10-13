هجوم إلكتروني يستهدف 150 متجرا من سلسلة إنترمارشيه الفرنسية

أعلنت شركة لي موسكيتير، المالكة لسلسلة متاجر التجزئة الفرنسية إنترمارشيه، أن السلسلة تعرضت لهجوم إلكتروني أثر على نحو 150 متجرا تابعا لها.



وأوضحت أن درجة حرارة الثلاجات ارتفعت إلى 50 درجة مئوية لمدة ست ساعات، وأن الشركة اضطرت إلى التخلص من جميع المواد الغذائية لتجنب أي مخاطر صحية.