أوبك ترفع توقعاتها للطلب على النفط في 2027 بسبب الحاجة لمخزونات

رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027، مشيرة إلى حاجة العالم لإعادة بناء المخزونات التي استنزفت بسبب حرب إيران.كما أظهر تقرير على موقع أوبك على الإنترنت أن المنظمة خفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2026، وهو ما يمثل سادس خفض للتوقعات على التوالي.ورصدت أوبك أيضا ارتفاعا كبيرا في إنتاج النفط لدى تحالف أوبك+ الأوسع نطاقا في أيلول، وذلك بقيادة السعودية، إذ أفادت المملكة وهي أكبر منتج في المنظمة بأنها ضخت 8.372 مليون برميل يوميا من الخام في أيلول، بزيادة تتجاوز مليوني برميل يوميا مقارنة بشهر آب.