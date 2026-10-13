الحكومة السعودية تؤكد أنها "لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب"

شددت السعودية على أنها لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، متوعدة الحوثيين المدعومين من إيران بمواجهة عواقب اثر مهاجمتهم المطارات والمنشآت النفطية بالمملكة.وأكدت الحكومة السعودية في بيان بعد اجتماعها برئاسة ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان أنها لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، قائلة إنّ "ميليشيا الحوثي الإرهابية ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة المتكررة على مطارات المملكة العربية السعودية، وعلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنشآت المدنية والاقتصادية".