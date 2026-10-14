مصادر لرويترز: غرق سفينة حاويات قرب مضيق هرمز بعد إصابتها بمقذوف

ذكرت مصادر في قطاع الأمن البحري أن سفينة حاويات غرقت بالقرب من مضيق هرمز بعد إصابتها بمقذوف، كما توشك سفينة أخرى لنقل البضائع السائبة الجافة على الغرق في حادث منفصل.وأوضحت المصادر أن السفينة (جي.إف.إس برايد) التي ترفع علم سنغافورة قد غرقت.ولم يتسن بعد التواصل مع الشركة المشغلة للسفينة، (جي.إف.إس شيب مانجمنت إف.زد.إي) ومقرها الإمارات، للحصول على تعليق.وأشارت المصادر الى أن بلاغات وردت عن أن سفينة أخرى، وهي (كيب داو) وترفع علم أنتيجوا وبربودا، تغرق بالقرب من المضيق، وذلك بعد تعرضها لإصابة بمقذوف في 23 سبتمبر أيلول.كما لم يتسنّ بعد التواصل مع الشركة المشغلة لهذه السفينة، ومقرها الإمارات أيضا، للحصول على تعليق.