ترامب يعلن الإعداد لعمليات "ضخمة" للتنقيب عن الغاز والنفط في غرينلاند

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعداد لعمليات "ضخمة" للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن في غرينلاند، بعد ثلاثة أسابيع على توقيع اتفاق أمني رسخ الجزيرة ذات الحكم الذاتي التابعة للدنمارك ضمن دائرة النفوذ الأميركية.



وقال ترامب مساء الثلاثاء إنّ غرينلاند ستلعب دورا "لا يُضاهى" بالنسبة إلى أمن أوروبا والولايات المتحدة بموجب الاتفاق الذي أنهى أشهرا من التوترات المرتبطة بطموحاته في ضم الإقليم للولايات المتحدة.



وأضاف في منشور على منصته تروث سوشال: "يجري الإعداد لبدء عمليات تنقيب ضخمة عن النفط والغاز والمعادن في منطقتنا الجديدة والرائعة غرينلاند".



وأشار استنادا لخبراء إلى أن "كمية النفط المتوافر بسهولة أكبر بكثير منه في... أي مكان آخر من العالم تقريبا".



وأكد ترامب أنّ لغرينلاند أهمية "لا تضاهى لضرورات أمن الولايات المتحدة وأوروبا من حيث الدفاع والهجوم".



وقال إنّ "أي هجمات في المستقبل على الولايات المتحدة سيتحتم مرورها عبر غرينلاند حيث ستسقط دفاعاتنا بشكل منهجي الطائرات المسيرة والصواريخ وأي شكل آخر من الأسلحة التي لم يتم ابتكارها بعد".



وأوضح أنّ هذا الإقليم يتمتع بميزة ثلاثية "من حيث الوقت والموقع وخط الرؤية، وهو أمر لا يُضاهيه أي مكان آخر في العالم" لشنّ هجوم أو الرد على هجوم العدو.



وبموجب البند الرابع من الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند، تعتزم واشنطن إنشاء قاعدتين عسكريتين في جنوب غرينلاند وشرقها، ما يرسّخ النفوذ الأميركي في الإقليم.



